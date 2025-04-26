В селах Тепличное, Прибрежное, Ольшанка Кызылжарского района, а также в поселке Заречный города Петропавловска продолжаются активные работы по защите от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС РК, спасатели, военные, полиция, а также местные жители и волонтёры день и ночь укрепляют дамбы, откачивают воду и защищают дома от стихии.

Глава МЧС Чингис Аринов лично проверил, как идут работы на местах. Спасательные подразделения вместе с местными властями и военнослужащими Министерства обороны ведут борьбу с паводковыми водами, стараясь не допустить подтопления жилых кварталов и важной инфраструктуры.

"Противопаводковые штабы работают круглосуточно. Ситуацию внимательно отслеживают в режиме реального времени, чтобы в случае необходимости быстро принимать меры", – отмечают спасатели.

Напомним, в селе Тепличное спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля. Действия всех служб на месте координирует министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.