В селе Заречное, расположенном неподалёку от Петропавловска, развёрнут усиленный противопаводковый режим, передаёт BaigeNews.kz. Сотрудники МЧС Казахстана не покидают район и круглосуточно обеспечивают безопасность жителей, контролируя паводковую ситуацию на реке Есиль.

Несмотря на повышенный уровень воды, село остаётся на связи с "большой землёй". Организована регулярная переправа - жителей доставляют на плавсредствах и вахтовках, а в обратную сторону перевозят медикаменты, продукты и всё необходимое для повседневной жизни. Местные отмечают: сбоев в поставках нет, жизнь продолжается даже в условиях повышенной готовности.

Чтобы не допустить подтопления домов и улиц, спасатели используют 16 мощных мотопомп, выкачивая воду в критических точках. Также задействованы 34 единицы техники и более 240 человек - сотрудники МЧС, подрядчики и технические специалисты. По водоёмам курсируют 8 плавсредств, готовых к быстрой эвакуации или доставке помощи.

Ранее мы сообщали, что жители Заречного получат новое жилье до конца года.