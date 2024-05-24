Паводки в СКО: стройотряды будут помогать возводить новые дома

В СКО созданы строительные отряды, которые будут помогать при строительстве домов для пострадавших от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился со стройотрядовцами. Глава региона поблагодарил их за активное участие.

"В микрорайоне Солнечный-2 идёт строительство 520 домов. Здесь очень важна будет помощь и рабочие руки стройотрядовцев. Нужно использовать все силы и средства, чтобы пострадавшие в кратчайшие сроки заехали в новые дома", - отметил глава региона.

По области проводится работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Мехбригады районов ремонтируют дома, приобретаются квартиры.

По данным акимата СКО, работы по оценке и техобследованию жилья находятся на финальной стадии: из 3 898 домов обследовано 3363 или 87%. Не подлежат восстановлению 508 домов. Разработано 845 сметных расчёта по ремонту жилья.

До конца недели завершится выдача документации по техобследованию, сметным расчётам и оценке жилья.

Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6000 семей на сумму 2,2 миллиарда тенге.

Фото: акимат СКО