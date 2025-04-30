Паводки в СКО: материалы для укрепления дамб доставляют вертолетом
Работы по защите села от стихии ведутся круглосуточно.
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Для борьбы с паводками в село Прибрежное Кызылжарского района на вертолётах "Казавиаспас" МЧС доставлены спасатели из Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также личный состав Пограничной службы, местные власти и добровольцы, передаёт BaigeNews.kz. В грузовом отсеке авиации были привезены необходимые материалы для укрепления дамбы. Работы по защите села от стихии ведутся круглосуточно, и усилия направлены на предотвращение возможных бедствий.
Ранее мы сообщали, что в селе Тепличное Кызылжарского района СКО продолжается борьба со стихией. Из-за резкого ухудшения погоды и шквалистого ветра местность оказалась под угрозой паводка. На помощь местным жителям пришли курсанты Академии Национальной гвардии МВД РК - молодые бойцы, которые в прямом смысле слова стоят между водой и домами.
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