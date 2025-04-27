В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по укреплению дамб и валов для защиты от паводков сёл, которые находятся в зоне риска подтопления. Среди них село Ольшанка.

"Здесь была установлена водоналивная дамба длиной 300 метров, а также возведён новый защитный вал протяжённостью 2,7 километра. Существующий вал был укреплён на 800 метров, и дополнительно уложено пять тысяч мешков песка. Задействованы 105 человек и 19 единиц техники", — говорится в сообщении.

Борьбу с паводками в Ольшанке, как и в других сёлах ведут круглосуточно. Укрепление дамб заняты сотрудники министетства и департамента по ЧС СКО, специалисты из Акмолинской и Костанайской областей, сотружники акиматов, полицейские, военные, работники департамента уголовно-исполнительной системы.

Напомним, в зонах риска в СКО — сёла Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка. В Тепличном четвёртый день без перерывов идут противопаводковые мероприятия. Основные силы сосредоточены на укреплении дамбы и предотвращении возможных последствий паводка. Ранее из села спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. В селе Прибрежное для жителей организовали переправу на лодках. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.

В регионе подготовили эвакуационные пункты на случай ухудшения ситуации. В некоторых местах для помощи в борьбе с паводкаи задействованы водолазы.