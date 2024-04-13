Паводки в России: большая вода дошла до Кургана

В соседней России волна паводка приближается по реке Тобол к Кургану, власти призывают жителей эвакуироваться из опасных районов, куда в течение ближайших дней придет вода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Уровень реки Урал в районе Оренбурга превысил прежнее рекордное значение и составил 11,8 м, в городе растет количество подтопленных домов и участков. Власти Оренбургской области ведут прием заявлений на получение выплат, общее количество которых превысило 200 тысяч.

Курганская область

Волна паводка движется в Курганской области по реке Тобол в сторону областного центра со скоростью 15-20 км в сутки, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

В ночное время вдоль дамбы в Кургане выставят посты, запускается круглосуточная работа оперативного штаба, сформировано более 20 аварийных бригад.

Пик паводка в Кургане прогнозируется 14-15 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

Глава региона призвал жителей микрорайонов и СНТ в зоне риска подтопления в Кургане, а также в иных потенциально подтопляемых и затопляемых территориях незамедлительно эвакуироваться.

Жителям правобережной части Кургана следует эвакуироваться, так как берег точно будет подтоплен, заявил журналистам находящийся в Кургане министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В регионе развернуто 99 пунктов временного размещения, оказывается помощь гражданам по вывозу ценного имущества, предусмотрены каналы подачи заявлений на получение компенсаций.

Порядка 50 собак и кошек, принадлежащих жителям Курганской области, где паводковые воды подтопили дома, поступили в муниципальный приют Кургана. Всего приют готов принять 150 животных.

Власти Курганской области приняли 1 166 заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим в результате весеннего паводка, сообщили в оперативных службах.

Оренбургская область

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 12 см, достигнув 1 183 см, сообщили в ГУ МЧС по региону. Опасный уровень превышен на 253 см.

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Всего в городе подтоплены 3 тыс. домов и 8 тыс. приусадебных участков.

Более 268 тыс. заявлений на выплаты в связи с паводком поступило от жителей Оренбургской области, сообщило правительство региона.

Жители Оренбургской области, которые пострадали в результате весеннего паводка, уже получили выплаты на сумму 188,4 млн рублей, сообщил министр финансов региона Евгений Сеньчев.

Ситуация в других регионах

Почти 190 населенных пунктов в 39 регионах России пострадали в результате весеннего паводка, в их числе Оренбургская, Курганская, Самарская области, Алтайский край, а также Томская, Омская, Брянская области, Хакасия и Красноярский край.

В Алтайском крае, несмотря на стабилизацию ситуации с паводком, есть вероятность прихода второй волны, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в регионе.

В Тюменской области специалисты прогнозируют повышение из-за паводка уровня воды в реке Ишим в районе села Ильинка с 13 по 17 апреля, за сутки уровень воды уже повысился от 14 до 90 см.

В Самарской области за сутки количество подтопленных жилых домов увеличилось в 1,9 раза и достигло 158. До 628 увеличилось число подтопленных приусадебных участков.

В Томской области спасатели эвакуируют жителей четырех населенных пунктов с подтапливаемых территорий в бассейне реки Томи.