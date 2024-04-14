Паводки в РК: продукты питания в регионы доставляют без перебоев

Вице-премьер Серик Жумангарин 13 апреля провел совещание по ситуации с ценами и наличию социальных продуктов питания в регионах, особенно в областях, пострадавших от паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Для сдерживания цен на муку 1 сорта в Алматинской и Актюбинской областях поручено рассмотреть возможность поставок удешевленной пшеницы из резервов "Продкорпорации".

Кроме того, 3 апреля текущего года 9 регионов — Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, Астана и Алматы — законтрактовали в Шымкенте с помощью АО "Qaztrade" первые 4000 тонн раннего урожая лука и картофеля.

"В 10 регионах, пострадавших от паводков, состояние торговой инфраструктуры и цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле. Работают службы торговли и питания, созданы "горячие линии" для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля по рассмотрению жалоб бизнеса и населения. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов", — сообщила первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.

Вопрос обеспечения Петропавловска питьевой водой находится на особом контроле. По состоянию на 18:30 13 апреля в город за день завезли 335 тонн воды, каждые 2-3 часа прибывают новые вагоны и автомобили с бутилированной водой, ведется развозка по придомовым магазинам и сетям города. Поставка бутилированной питьевой воды будет вестись непрерывно.

В Мангистау из-за перебоев в дорожном сообщении с Атырау, откуда ведутся основные поставки продтоваров, доставка переориентирована на ж/д транспорт.

В ЗКО во всех пострадавших районах сформирован достаточный запас СЗПТ. Дорожное сообщение сохранено, в 9 населенных пунктах доставки осуществляются посредством лодочной переправы.

В Атырауской области также имеются необходимые запасы продуктов, заключены контракты на доставку муки 1 сорта для производства социального хлеба.

В Костанайской области ситуация с продуктами питания стабильная, в наиболее подтопленные районы продукты доставляются вертолетами.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что, по данным акиматов, у СПК имеются запасы основных видов СЗПТ в общем объеме 186,8 тонн: муки — 22,3 тыс. тонн, риса — 14,6 тыс. тонн, овощей — 93 тыс. тонн, сахара — 46 тыс. тонн, масла подсолнечного — 10 тыс. тонн.

"Акиматы планомерно реализуют объемы социальных продуктов питания в соответствии с ранее заключенными контрактами с поставщиками. Продолжается разбронирование овощей из стабфондов. Общий объем реализации овощей в регионах составляет 42% от сформированных запасов. МСХ проводит мониторинг наличия социальных продуктов питания. По последним данным, в пострадавших от наводнений регионах перебоев с поставками, а также подтоплений овощехранилищ и складов СПК или их партнеров не имеется", — сказал вице-министр сельского хозяйства.

Регионам поручено заблаговременно начать работу по заключению договоров на поставку импортных ранних овощей и провести оценку имеющихся запасов с учетом потребностей на ближайшие месяцы. Для более тщательного учета имеющихся запасов СЗПТ на следующей неделе МСХ вместе с МТИ на местах сформируют рабочие группы.