Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана продолжает важную работу по сбросу воды из крупных водохранилищ, чтобы обезопасить регионы от паводков и подготовиться к пропуску паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz.

На 7 апреля пик половодья пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях, но в других регионах продолжаются работы по регулированию уровня воды.

"В Акмолинской области Астанинское водохранилище сбрасывает 260 кубометров воды в секунду, Селетинское водохранилище – 151,74 кубометра в секунду, Чаглинское водохранилище – 20 кубометров в секунду. В Восточно-Казахстанской области Усть-Каменогорское водохранилище сбрасывает 450 кубометров воды в секунду, Бухтарминское водохранилище – 561 кубометр в секунду. В Абайской области Шульбинское водохранилище сбрасывает 750 кубометров воды в секунду. В Карагандинской области Интумакское водохранилище сбрасывает 8 кубометров воды в секунду, Самаркандское водохранилище – 2 кубометра в секунду. В области Ұлытау Кенгирское водохранилище сбрасывает 284,2 кубометра воды в секунду. В Северо-Казахстанской области Сергеевское водохранилище сбрасывает 1202,4 кубометра воды в секунду, Петропавловское водохранилище – 781 кубометр в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы предотвратить возможные паводки и минимизировать риски для населения и инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области продолжаются напряжённые спасательные работы.