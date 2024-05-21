Паводки в Петропавловске: Какие дома строят на деньги из фонда Қазақстан халқына

На окраине Петропавловска продолжается строительство новых домов для тех, кто из-за стихии лишился крова. Микрорайон вырастает на глазах. В строительстве задействовано 23 компании, две из которых из Темиртау и Астаны, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Уже к осени здесь появится новый микрорайон. За счёт этого черта города немного сдвинется. На первом участке, где стройка сотни домов началась меньше месяца назад, работы завершены уже на 70%.

"На двух участках возводят 200 домов. На них из общественного фонда Қазақстан халқына выделено 5 миллиардов тенге. Оставшиеся 300 домов построят за счёт средств крупных казахстанских компаний Kaspi банк и "Казахмыс". Ещё идёт расчёт ПСД. В скором времени будет известна сумма. Начали возведение 300 домов только вчера. На данный момент на стройке двухсот домов задействованы более 1 200 человек и 500 единиц техники", - уточнила пресс-секретарь управления строительства Майгуль Елемесова.

Первые две сотни новых домов строят из газоблока. Остальные же будут панельными.

"Эти панели мы завозим из Астаны. Их преимущество в том, что они утеплённые. Но качество у всех пятисот домов будет одинаковое. Все будут тёплые. Площадь каждого дома - 80 квадратных метров. Расположены они на 10 сотках. Также поставят хозпостройки. Каждый дом огородят забором", - дополнила Майгуль Елемесова.

Строительство каждого дома, по ее словам, занимает до двух месяцев. Поэтому первую партию сдадут уже к концу июня. Остальные будут готовы в августе.

"По прошествии трёх недель мы видим, как вырос новый микрорайон. С нуля начинали, забивали первые колышки, а сегодня уже стоят дома. Есть объекты с готовностью в 90%. Внутренняя отделка уже кое-где началась. Через 40 дней они будут предъявлены к сдаче. Процесс строительства идёт под нашим надзором. Ни одни работы без контроля, без приёмки не осуществляются", - сказал директор компании по техническому надзору Леонид Зацепа.

Технадзор ведёт контроль поэтапно начиная с земляных работ, армирования, бетонирования, подготовки и других процессов.

"Мы даём команду, когда можно заливать, укладывать кирпичную кладку, монолитный пояс, собирать кровлю. Сейчас основные моменты (бетонирование фундамента, отмосток, полов, поясов), закончено. Эти основные процессы подконтрольны и оформлены актами. Мы даже смотрим каждый квадратный метр наружней и внутренней отделки. После идёт установка вентиляционных систем, батарей отопления, котлов, водонагреватель на 100 литров", - пояснил Леонид Зацепа.

Среди потенциальных новосёлов ходят разговоры о качестве построек. Специалисты технадзора заверяют, что в дома будет тепло.