Паводки в Кульсары: спасатели работают круглосуточно

В городе Кульсары Атырауской области продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

В Кульсары ведётся работа по откачке паводковых вод. За сутки откачали более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь паводковый период откачано более 6,3 млн. кубометров талой воды.

Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.

Видео откачки паводковых вод показало МЧС РК.

Ранее в Минфине рассказали, как будут оценивать ущерб жителям Кульсары, причинённый в результате паводков.

Более 1 100 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья. В ходе подомового обхода мобильными группами выданы результаты оценки и технического обследования 2 583 домов.