  • 15 Марта, 19:07
  • BAIGENEWS

Паводки в Казахстане: взрывы прозвучали в Акмолинской области

Взрывные работы проходят на Есиле и ещё шести реках.

Сегодня, 17:57
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: gov.kz

В Акмолиснкой области стартовали работы по предотвращению ледяных заторов на реках, которые спасатели проводят в целях безопасного прохождения паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой  на пресс-службу МЧС РК.

"На данный момент взрывные работы проходят на реках Есиль, Кызылсу, Кайракты, Баксук, Жолболды, Жабай, Жыланды протекающих на территории Есильского, Атбасарского, Аршалынского и Буландынского районов. МЧС просит граждан соблюдать спокойствие при проведении взрывных работ", — говорится в сообщении.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как готовятся к приходу большой воды спецслужбы в разных регионах Казахстана.

Видео: МЧС РК

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