В Акмолиснкой области стартовали работы по предотвращению ледяных заторов на реках, которые спасатели проводят в целях безопасного прохождения паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На данный момент взрывные работы проходят на реках Есиль, Кызылсу, Кайракты, Баксук, Жолболды, Жабай, Жыланды протекающих на территории Есильского, Атбасарского, Аршалынского и Буландынского районов. МЧС просит граждан соблюдать спокойствие при проведении взрывных работ", — говорится в сообщении.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как готовятся к приходу большой воды спецслужбы в разных регионах Казахстана.