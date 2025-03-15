Паводки в Казахстане: взрывы прозвучали в Акмолинской области
Взрывные работы проходят на Есиле и ещё шести реках.
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
130Фото: gov.kz
В Акмолиснкой области стартовали работы по предотвращению ледяных заторов на реках, которые спасатели проводят в целях безопасного прохождения паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На данный момент взрывные работы проходят на реках Есиль, Кызылсу, Кайракты, Баксук, Жолболды, Жабай, Жыланды протекающих на территории Есильского, Атбасарского, Аршалынского и Буландынского районов. МЧС просит граждан соблюдать спокойствие при проведении взрывных работ", — говорится в сообщении.
Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как готовятся к приходу большой воды спецслужбы в разных регионах Казахстана.
Видео: МЧС РК