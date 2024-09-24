Паводки в Казахстане: восстановлены более 9 тысяч домов

В более девяти тысяч домов, пострадавших в результате паводков, проведены ремонтные работы. Об этом на заседании правительства сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz.

Всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома. По всем пострадавшим объектам проведено техническое обследование, отметил министр.

"По результатам обследований в 9 156 домах проведены ремонтные работы. А 8 447 домов признаны не подлежащим восстановлению. По результатам на вторичном рынке были приобретены 5 767 домов и квартир. Начато строительство новых 2 680 домов", - сказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

По его словам, при выборе площадок для строительства новых жилых домов учитывались рельеф и ландшафт местности с целью недопущения их подтопления в будущем. Строительные работы начались в конце мая и завершились в течение четырех месяцев.