Паводки в Казахстане: в ВКО уменьшаются запасы снега и количество влаги в нём

Ситуация в ВКО стабильная. Из-за таяния снежного покрова в средней горной зоне и на южных склонах гор в регионе началось вторая волна паводка. Об этом на брифинге СЦК рассказал специалист Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Восточно-Казахстанской области Нурболат Отеев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что сегодня площадь снежного покрова составляет 44%.

"Во многих районах наблюдается снижение запасов снега и количества влаги в нем. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме и находятся на строгом контроле. Регулярно проводится аэровизуальный мониторинг паводковой ситуации. Ежедневный мониторинг ведут и мобильные группы. МИО в полном объеме завершили работы по очистке каналов, канав и мостов. Работа всех служб скоординирована", — сказал Нурболат Отеев.

Напомним, всего в эвакопунктах страны остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей. Между тем, 22 734 казахстанца уже вернулись в свои дома.