  • 23 Марта, 21:24
  • BAIGENEWS

Паводки в Казахстане: в СКО бетонируют защитные дамбы

Работают несмотря на выходные и праздничные дни.

Сегодня, 19:58
АВТОР
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акимат СКО Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: акимат СКО

В Северо-Казахстанской области продолжают готовиться к приходу большой воды. В Петропавловске и Кызылжарском районе работы на дамбах Ущева, Тепличное и Кожевенный идут в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Как отмечают спасатели, каждая минута на счету. Укрепляют конструкции бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, мобилизовав все силы, несмотря на выходные и праздничные дни.  Во время очередного объезда аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил ход этих работ, отметил их важность и поблагодарил военнослужащих за помощь. 

"Совместные усилия помогут минимизировать риски и защитить населенные пункты. Работаем на опережение", — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее аким СКО на вертолёте оценил паводковую обстановку. Он отметил, что из-за резкого потепления значительная часть снежного покрова на полях уже растаял, однако в ряде районах угроза от талых вод все еще сохраняется.

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