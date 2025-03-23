Паводки в Казахстане: в СКО бетонируют защитные дамбы
Работают несмотря на выходные и праздничные дни.
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В Северо-Казахстанской области продолжают готовиться к приходу большой воды. В Петропавловске и Кызылжарском районе работы на дамбах Ущева, Тепличное и Кожевенный идут в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Как отмечают спасатели, каждая минута на счету. Укрепляют конструкции бетонными плитами и полипропиленовыми пологами, мобилизовав все силы, несмотря на выходные и праздничные дни. Во время очередного объезда аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил ход этих работ, отметил их важность и поблагодарил военнослужащих за помощь.
"Совместные усилия помогут минимизировать риски и защитить населенные пункты. Работаем на опережение", — подчеркнул глава региона.
Напомним, ранее аким СКО на вертолёте оценил паводковую обстановку. Он отметил, что из-за резкого потепления значительная часть снежного покрова на полях уже растаял, однако в ряде районах угроза от талых вод все еще сохраняется.
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