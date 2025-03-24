Министерство водных ресурсов и ирригации активно продолжает сброс воды из крупных водохранилищ в северных, западных, восточных и центральных областях Казахстана, чтобы обеспечить прием и безопасный пропуск паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуация на 24 марта выглядит следующим образом:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 300 кубометров в секунду, а из Чаглинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду. Напоминаем, что в прошлом году оба объекта были реконструированы, и сейчас они активно накапливают воду, заполнены на 65%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 532 кубометра воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 494 кубометра в секунду.

В Шульбинском водохранилище в области Абай сбрасывается 659 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13,9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища – 11 кубометров в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 8,5 кубометра в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 5 кубометров в секунду, а из Шерубай-Нуринского водохранилища – 13,7 кубометра воды в секунду.

В Кенгирском водохранилище в области Ұлытау сбрасывается 10,4 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища – 3 кубометра в секунду. Оба объекта активно накапливают воду и заполнены на 64%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 476,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 72,36 кубометра воды в секунду.

Данные меры направлены на предотвращение угрозы паводков и защиту территорий, подверженных риску затоплений.