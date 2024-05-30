Паводки-2024: на сообщения о "фарше из мертвечины" ответили в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в кулуарах сената рассказал, есть ли угроза того, что на стол к казахстанцам попадет фарш из мяса погибшего во время паводков скота, передаёт BaigeNews.kz.

"Я думаю, такой угрозы нет и быть не может, потому что ветеринарные лаборатории, которые существуют на объектах торговли, в их функции входит - проверять. На данный момент достоверно такой информации у нас нет. Мы выезжали после публикаций, некоторые СМИ на месте провели соответствующую проверку. Но мы этого не обнаружили, факты не подтвердились", - заявил Бердалин.

По его словам, на сегодняшний день ветеринарная служба контролирует ситуацию.