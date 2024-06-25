Паводки в Казахстане: назван предварительный размер ущерба

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства рассказал, какой ущерб нанесли паводки бизнесу, передаёт BaigeNews.kz.

"Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время Региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 124 заявок субъектов МСБ на общую сумму около 833,8 млн тенге. В целом, по предварительной оценке, пострадало 797 субъектов МСБ на сумму 24,1 млрд тенге. По данным объектам проводятся оценки и сметные работы", - сказал Канат Бозумбаев.

По предварительной оценке, по его словам, согласно заявкам акиматов общая потребность на восстановление инфраструктуры из резерва правительства составляет 48,7 млрд тенге.

"Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и на ремонт социальных объектов. На сегодняшний день подготовлены проекты на общую сумму 39,8 млрд тенге по мере поступления документации в Министерство финансов, правительством будут приняты решения по другим проектам", - резюмировал он.

Отмечается, что на сегодня более 67 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Еще 3 664 человека находятся в эвакуационных пунктах.

Всего с начала паводка было подтоплено 12086 жилых дома и 7380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших.

Ранее сообщалось, что на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге. В настоящее время, компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге.

В пострадавших регионах на сегодня 3414 семьи получили новые дома, квартиры или компенсацию взамен разрушенного жилья.

Начато строительство 2503 новых домов для пострадавших граждан в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.