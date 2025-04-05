Паводки в Казахстане: карагандинские спасатели пришли на помощь коллегам из Макинска
Воду откачивают в Макинске.
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Карагандинские спасатели помогают коллегам в Акмолинской области, устраняя угрозу подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Личный состав с использованием специальной техники МЧС осуществляет откачку воды с придомовых территорий в городе Макинск. На данный момент с помощью ПНС и мотопомп произведён отвод 6500 кубических метров воды. Вся работа направлена на обеспечение безопасности населения", — говорится в сообщении.
Также акмолинским спасателям помогают и коллеги из столицы. Они откачивают воды с дворовых территорий и предприятий Макинска.
"На данный момент с помощью пожарной насосной станции проведены работы по отводу 10 000 кубометров воды.Паводковая ситуация в Буландынском районе находится на постоянном контроле спасателей", — отметили в МЧС.
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