Карагандинские спасатели помогают коллегам в Акмолинской области, устраняя угрозу подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Личный состав с использованием специальной техники МЧС осуществляет откачку воды с придомовых территорий в городе Макинск. На данный момент с помощью ПНС и мотопомп произведён отвод 6500 кубических метров воды. Вся работа направлена на обеспечение безопасности населения", — говорится в сообщении.

Также акмолинским спасателям помогают и коллеги из столицы. Они откачивают воды с дворовых территорий и предприятий Макинска.