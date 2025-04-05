  • 5 Апреля, 21:14
  • BAIGENEWS

Паводки в Казахстане: карагандинские спасатели пришли на помощь коллегам из Макинска

Воду откачивают в Макинске.

Сегодня, 19:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
166
Фото: МЧС РК

Карагандинские спасатели помогают коллегам в Акмолинской области, устраняя угрозу подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Личный состав с использованием специальной техники МЧС осуществляет откачку воды с придомовых территорий в городе Макинск. На данный момент с помощью ПНС и мотопомп произведён отвод 6500 кубических метров воды. Вся работа направлена на обеспечение безопасности населения", — говорится в сообщении.

Также акмолинским спасателям помогают и коллеги из столицы. Они откачивают воды с дворовых территорий и предприятий Макинска.

"На данный момент с помощью пожарной насосной станции проведены работы по отводу 10 000 кубометров воды.Паводковая ситуация в Буландынском районе находится на постоянном контроле спасателей", — отметили в МЧС.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх