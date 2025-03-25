Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 300 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 65 %.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 532 кубометра воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 494 кубометра в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 659 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 13,9 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 11 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 8,5 кубометра в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 5 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища – 13,7 кубометра воды в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 10,4 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается – 3 кубометра в секунду. Сейчас оба объекта активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 64 %.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 476,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 72,36 кубометра воды в секунду.