Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20 марта ситуация такова:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 9,95 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 1,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 30 кубометров в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского и Каргалинского водохранилищ сбрасывается по 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 42%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 605 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 611 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 648 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 10,6 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 8,1 кубометра в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 28,3 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 20 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища – 13,7 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ сбрасывается по 10 кубометров воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 91,5 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 42,86 кубометра воды в секунду.