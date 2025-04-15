На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кенес Турсынбаев доложил о принятых мерах по защите населенных пунктов от подтопления, передаёт BaigeNews.kz.

Так, усилен контроль всех паводкоопасных участков, а также гидротехнических сооружений. В регионах страны возведено и отремонтировано 590 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 164 км дренажных систем и очищено более 800 км арыков.

С 10 февраля в Казахстане функционирует Оперативный противопаводковый штаб МЧС, в который входят представители различных ведомств. Аналогичные штабы работают и в регионах, координируя действия по безопасному прохождению паводков.

Вместе с тем, Кенес Турсынбаев отметил, что на юге и западе страны паводковый период завершен без серьезных последствий, в то время как в Акмолинской области произошло подтопление жилых домов. В этом регионе оперативно были направлены дополнительные силы и средства для эвакуации населения и устранения последствий из города Астаны и Карагандинской области, а также воинских частей МЧС. Осуществлена безотлагательная эвакуация граждан, проведены аварийно-спасательные и неотложные работы.

Следующий этап половодья ожидается в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, где активно продолжаются превентивные мероприятия. Ранее в эти регионы направлены резервные силы и средства, в том числе воинских частей.



Для населенных пунктов Акмолинской области временно оставшихся без транспортного сообщения, организована переправа, имеется запас продуктов питания. В настоящее время снижается уровень воды в местных реках.

"С начала паводкового периода по стране откачано порядка 4,3 млн кубометров воды, уложено свыше 600 тыс. мешкотары, очищено более 800 тыс. километров арыков. Заблаговременно эвакуировано 383 человека", – отметил вице-министр.

Также он добавил, что в безопасные места отогнано свыше 51 тыс. сельхозживотных. Все возвращены в подворье.



По данным МЧС, на автодорогах зарегистрированы 176 переливов, 25 размытых участков. На контроле остаются переливы на 21 участках автодорог. Министерством продолжается координация противопаводковых мероприятий и ежедневный мониторинг.

Спасатели продолжают работать круглосуточно в Акмолинской области.