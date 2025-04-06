Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с воздуха проверили участки, подверженные паводкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Они обследовали предполагаемые участки, которые могут быть затоплены, включая районы Маркаколь, Глубоковского и Шемонаихинского.

Министр отметил, что главная задача сейчас — быстро реагировать и предотвращать возможные риски.

"Обеспечен круглосуточный мониторинг. Все силы и средства находятся в готовности. Мы должны действовать быстро, слаженно и на упреждение", — отметил Чингис Аринов.

По данным оперативных служб, примерно 70% территории области все еще покрыто снегом. На реках продолжается таяние льда, но в целом погодные условия стабильные, и ситуация находится под контролем.