Паводки в Казахстане: эвакуировано 97 тысяч человек

С начала паводков в Казахстане спасено и эвакуировано 97 636 человек, из них 32 814 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МЧС РК.

В пунктах временного размещения находятся 7 181 человек, из них 3 509 детей, сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл на брифинге в СЦК.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 471 частный жилой дом и 433 дворовых территорий. Откачано более 8,717 миллиона кубометров талой воды, вода отведена из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий.

"Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, а также в некоторых регионах проводятся взрывные работы на реках", – сказал спикер.

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы свыше 24 тысяч человек, около 3000 единиц техники и 16 воздушных судов.

Сообщалось, что правительство Казахстана утвердило план финансирования последствий паводков и разработало правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.