Правительством была оказана всемерная помощь гражданам, чье имущество пострадало в результате паводков 2024 года. В регионах проведены работы по строительству и восстановлению домов, социальных объектов и инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

Так, единовременная социальная помощь в размере 100 МРП предоставлена 36 455 семьям на общую сумму 13,3 млрд тенге. Компенсации в размере до 150 МРП выплачены 21 876 семьям на сумму 9,9 млрд тенге. На территориях подтопления, где в т.г. было установлено чрезвычайное положение, выплата адресной социальной помощи автоматически продлилась на IIІ квартал без проведения обследования участковой комиссией материального положения семей. В результате этого решения 3,6 тыс. семьям назначена выплата АСП на сумму 655,7 млн тенге.

"В пострадавших в период паводка регионах комиссиями было обследовано 19 359 подтопленных домов и дачных строений, являющихся единственным жильем граждан. В целях обеспечения их жильем на рынке недвижимости приобретено 5 767 объектов недвижимости. Ремонтные работы завершены в 9 156 домах, или на 100%. Всего на эти цели было выделено 54,7 млрд тенге. Также в короткие сроки для населения построено 2 680 индивидуальных жилых домов на 64 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, какую компенсацию получили пострадавшие во время паводков бизнесмены в СКО.