Паводки в Казахстане: дамбы сдерживают воду в Атырауской области
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Как сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, ситуация в опасных зонах Индерского района стабильная, передаёт BaigeNews.kz.
"По данным на 19 мая, в селах Жарсуат и Курылыс, относящихся к опасным зонам, вода реки удерживается дамбой. Однако, опасности прорыва дамбы и разлива воды нет. Тем не менее, в названных селах обеспечивают безопасность 186 человек, включая военнослужащих и специалистов ДЧС и 5 единиц тяжелой техники", — говорится в сообщении оперативного штаба.
Отметим, что в селе Жарсуат возведено 6,9 км дамбы, в селе Курылыс – 5,6 км.
Между тем, уровень воды в реке Жайык в Индеборском и Махамбетском районах области, а также в Атырау превысил критическую отметку.
"В селе Индербор уровень воды вырос на 1 см, составив 1021 см при критическом уровне 845 см; в селе Махамбет + 2 см, уровень воды - 1013 см, критический уровень - 850 см; в Атырау + 1 см, уровень воды - 571 см, критический уровень-550 см; село Жанаталап + 1 см, уровень воды - 413 см, предельный уровень-500 см; в селе Еркинкала + 1 см уровень воды - 371 см, критический уровень - 450 см", — отмечается в сообщении.