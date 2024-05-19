Паводки в Казахстане: дамбы сдерживают воду в Атырауской области

Как сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, ситуация в опасных зонах Индерского района стабильная, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным на 19 мая, в селах Жарсуат и Курылыс, относящихся к опасным зонам, вода реки удерживается дамбой. Однако, опасности прорыва дамбы и разлива воды нет. Тем не менее, в названных селах обеспечивают безопасность 186 человек, включая военнослужащих и специалистов ДЧС и 5 единиц тяжелой техники", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Отметим, что в селе Жарсуат возведено 6,9 км дамбы, в селе Курылыс – 5,6 км.

Между тем, уровень воды в реке Жайык в Индеборском и Махамбетском районах области, а также в Атырау превысил критическую отметку.