Что происходит в пострадавшем от паводков Кульсары

В пострадавшем от паводков городе Кульсары Атырауской области идут активные восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz

Как рассказал на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима региона Руслан Жумагазиев, прежде всего, продолжают откачивать и перекачивать воду в городе. Общий объём перекаченной воды на данный момент составляет 770 тыс. кубометров.

"Продолжаются работы по дезинфекции территорий, где вода уже отошла. По состоянию на 20 апреля дезинфекцию прошел 21 объект. К электричеству подключено 60 домов по ул. И. Сариева, средняя школа №18, два объекта предпринимательства. В данный момент работают 3 бригады и 5 единиц техники. К газу подключено 10 многоэтажных домов в микрорайоне Атырау, 150 домов в микрорайоне Автодорожников, 11 домов по ул. Д.Ажигалиева. Принято 3398 заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Выплаты уже получили 2796 семей. Продолжает работу Комиссия по оценке и выплате ущерба", — сказал спикер.

В Атырау, Индерском и Махамбетском районах продолжаются работы по возведению и укреплению дамб.

Напомним, на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ждут вторую волну паводков. Всего по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей.