Паводки в Казахстане: более 7 тысяч пострадавших получили новое жилье

По поручению главы государства правительством ведется работа по ликвидации паводков и восстановлению жилья пострадавших, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

"По состоянию на 6 сентября 2024 года 7 393 семьи получили новые дома и квартиры взамен утраченного имущества, в том числе 5 313 объектов выкуплены, 2 080 домов построены", - говорится в сообщении.

Всем 9 147 заявителям направлена компенсация на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 53,5 млрд тенге. Кроме того, 34 247 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12 627,7 млн тенге. Для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществлены дополнительные выплаты до 150 МРП 21 880 семьям на 9 994 млн тенге.