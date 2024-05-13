Паводки в Казахстане: более 5 тысяч человек остаются в эвакопунктах
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
118Фото: gov.kz
По данным МЧС РК на 10:00, в эвакопунктах остаются 5 291 человек, из них 2 239 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По республике вернулись в свои дома 54 755 человек.
"Отведена и откачана вода из 11 205 жилых домов и 3 516 дворовых территорий. Откачано более 19,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - сообщили в ведомстве.