Паводки в Казахстане: 12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса

Правительство Казахстана приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков, передаёт BaigeNews. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.



По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство проводит комплексную работу по ликвидации последствий паводков. Среди принимаемых мер: обеспечение граждан новым жильем, выплата единовременной финансовой помощи, компенсация расходов на ремонт и восстановление домов и т.д.



Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге.



В целом, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий.



Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ.

Работа по ликвидации последствий паводков находится на постоянном контроле руководства правительства. Напомним, ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.



