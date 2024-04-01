Паводки в Карагандинской области: пострадавшим возместят ущерб

Заместитель руководителя штаба ознакомился с ситуацией в Шетском районе, где был объявлен режим ЧС. В четырех селах — Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дерипсал — подтоплено 40 домов, эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. В настоящее время обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.

Канату Бозумбаеву доложили о принятых мерах, которые помогли избежать более тяжелых последствий паводка. По данным ДЧС, наиболее сложная ситуация была 29 – 30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме.

" В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел " , — рассказал начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

На встрече с пострадавшими жителями сел Шетского района заместитель руководителя штаба подчеркнул, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.

" Глава государства поручил максимально снизить ущерб от нынешних паводков и в первую очередь защитить население. Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке " , — объяснил сельчанам Канат Бозумбаев.

На сегодня в зоне пристального внимания Штаба — бассейн реки Нура. Акиматом области принимаются превентивные меры для недопущения подтоплений населенных пунктов.

В свою очередь со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь. Акимам Акмолинской области и Астаны даны поручения по подготовке сил и средств защиты от паводков в Аршалынском и Целиноградском районах.