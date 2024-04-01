Паводки в Карагандинской области: пострадавшим возместят ущерб
Вчера, 23:37
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Вчера, 23:37Вчера, 23:37
124Фото: primeminister.kz
Паводковую ситуацию в Карагандинской области обследовали вице-премьер — заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Они совершили облет бассейнов рек Карагандинской области и ознакомились с обстановкой в регионе. Ситуация признана сложной: в области прогнозируется вторая волна паводка.
40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом.
Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты. Проводятся все необходимые работы, укрепляются дамбы, местные органы и службы обеспечены техникой.
Заместитель руководителя штаба ознакомился с ситуацией в Шетском районе, где был объявлен режим ЧС. В четырех селах — Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дерипсал — подтоплено 40 домов, эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. В настоящее время обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.
Канату Бозумбаеву доложили о принятых мерах, которые помогли избежать более тяжелых последствий паводка. По данным ДЧС, наиболее сложная ситуация была 29–30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме.
"В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел", — рассказал начальник ДЧС области Мурат Катпанов.
На встрече с пострадавшими жителями сел Шетского района заместитель руководителя штаба подчеркнул, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.
"Глава государства поручил максимально снизить ущерб от нынешних паводков и в первую очередь защитить население. Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", — объяснил сельчанам Канат Бозумбаев.
На сегодня в зоне пристального внимания Штаба — бассейн реки Нура. Акиматом области принимаются превентивные меры для недопущения подтоплений населенных пунктов.
В свою очередь со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь. Акимам Акмолинской области и Астаны даны поручения по подготовке сил и средств защиты от паводков в Аршалынском и Целиноградском районах.
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