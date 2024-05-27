Паводки в Атырауской области: возобновлена "горячая линия"

В связи с паводковой ситуацией в Атырауской области в кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области возобновлена "горячая линия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

"В общем количестве поступило более 22 звонков от населения. Поток звонков носит информационный характер в связи с паводковой ситуацией", - говорится в сообщении.

В ДЧС "Горячая линия" работает круглосуточно без выходных по номерам 45-41-47, 45-07-00,45-14-75.

Как отметили в ДЧС, основная цель горячей линии-оказание информационной и психологической помощи населению области.