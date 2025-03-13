Паводки: В Аркалык направили дополнительную группировку спасателей
Ситуация в городе находится под контролем.
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Для профилактики и минимизации возможных последствий паводка в Аркалык отправили ещё 20 спасателей, оснащённых необходимой техникой и оборудованием, передаёт BaigeNews.kz.
Отряд группировки проведет мониторинг паводковой обстановки, проверит состояние гидротехнических сооружений и организует превентивные мероприятия, направленные на безопасный проход талых вод. Важная часть работы – очистка снега, вскрытие дренажных каналов и укрепление защитных сооружений.
Ситуация в городе находится под контролем, специалисты ведут постоянное наблюдение за уровнем воды. Особое внимание уделяется помощи семьям социально уязвимых слоёв населения в очистке их дворов от снега. Спасатели совместно с местными властями организовывают вывоз снега из частных домовладений, чтобы предотвратить возможные подтопления.
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