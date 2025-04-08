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Паводки в Акмолинской области унесли лошадей

Сегодня, 08:53
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Паводки в Акмолинской области унесли лошадей Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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В Акмолинской области произошла драматическая спасательная операция, когда уровень воды в реке Есиль поднялся, отрезав девять лошадей от суши, передаёт BaigeNews.kz. В этом сложном положении животные оказались буквально в водном плену.

На помощь пришли сотрудники МЧС и местные жители, готовые к любому развитию событий. С помощью беспилотного летательного аппарата были организованы поиски, чтобы точно найти животных, оказавшихся в беде.

Благодаря смелости и профессионализму спасателей, они на плавательных средствах добрались до лошадей, перегнали табун в безопасное место и спасли их от дальнейшей угрозы. 

Ранее мы сообщали, что спасатели работают круглосуточно в Амолинской области.

Напомним, более 1400 человек задействованы в противопаводковых мероприятиях в Казахстане.

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