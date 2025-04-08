Сотрудники ДЧС Акмолинской области продолжают неустанно трудиться над укреплением каскадной плотины, расположенной недалеко от села Макинка в районе имени Биржан Сала.

На данный момент активно ведется откачка воды с помощью мощных пожарно-насосных станций и мотопомп, а также проводится укладка мешкотар. Все эти меры направлены на стабилизацию ситуации и предотвращение угрозы.

Для того чтобы не допустить перелива воды, спасатели устроили эффективные отводы канала. Благодаря их оперативности и слаженности, уровень воды остаётся под контролем, и угрозы затопления на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что пик половодья уже пройден в трёх регионах страны. К слову, более 1400 человек задействованы в противопаводковых мероприятиях в Казахстане.