Паводки позволили улучшить экологическую обстановку - министр водных ресурсов

В результате паводков в Казахстане собрано более 12 млрд кубометров воды, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Он отметил, что это сейчас используется для нужд отраслей экономики, передает BaigeNews.kz.

"В целом паводковая ситуация оказала не только негативные последствия, но и позволила саккумулировать более 12 млрд м3 воды в водохранилищах. К примеру, если в прошлом году общий сброс воды с водохранилищ составил порядка 13 млрд м3 за весь паводковый период, то в этом году за месяц общий сброс воды с водохранилищ составил более 36 млрд м3, что говорит о масштабности текущего паводка", - сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что водохозяйственные сооружения в пиковый напряжённый период обеспечили прием и безопасный сброс воды. Это позволило направить паводковые воды в водные объекты, которые в последние годы испытывали дефицит.

Также паводки позволили улучшить экологическую обстановку, направив воду туда, куда она уже давно не поступала, сообщил министр. Например, 80 млн кубометров паводковой воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области.