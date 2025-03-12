По прогнозам специалистов "Казгидромета", март и апрель 2025 года в Казахстане будут теплее обычного на 1-2 градуса. При этом синоптики ожидают, что осадки в эти месяцы будут выше нормы на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz.

На основе анализа осеннего увлажнения почвы, выпавших осадков за холодный период, глубины промерзания почвы и состояния ледовых покровов, были определены паводко-опасные регионы весной:

Регионы с низким риском : Павлодарская, Туркестанская, Мангыстауская и Кызылординская области.

: Павлодарская, Туркестанская, Мангыстауская и Кызылординская области. Регионы с повышенным риском : Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.

: Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области. Регионы со средним риском: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Особое внимание стоит уделить горным регионам: при повышении температуры и сильных осадках в виде дождя в марте возможен прохождение высоких тало-дождевых паводков, что может создать дополнительную опасность для местных жителей и инфраструктуры.