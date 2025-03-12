Паводки на горизонте: какие регионы Казахстана окажутся в опасности?
Сегодня, 11:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
103Фото: pxhere.com
По прогнозам специалистов "Казгидромета", март и апрель 2025 года в Казахстане будут теплее обычного на 1-2 градуса. При этом синоптики ожидают, что осадки в эти месяцы будут выше нормы на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz.
На основе анализа осеннего увлажнения почвы, выпавших осадков за холодный период, глубины промерзания почвы и состояния ледовых покровов, были определены паводко-опасные регионы весной:
- Регионы с низким риском: Павлодарская, Туркестанская, Мангыстауская и Кызылординская области.
- Регионы с повышенным риском: Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.
- Регионы со средним риском: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.
Особое внимание стоит уделить горным регионам: при повышении температуры и сильных осадках в виде дождя в марте возможен прохождение высоких тало-дождевых паводков, что может создать дополнительную опасность для местных жителей и инфраструктуры.
Самое читаемое
- Мать с сыном упали с 18 этажа в Алматы: Стали известны некоторые подробности
- Токаев провел перестановки в своей Администрации
- Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- В Госдепе анонсировали "фантастические новости" после переговоров с Киевом