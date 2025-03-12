  • 12 Марта, 12:47
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Паводки на горизонте: какие регионы Казахстана окажутся в опасности?

Сегодня, 11:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: pxhere.com

По прогнозам специалистов "Казгидромета", март и апрель 2025 года в Казахстане будут теплее обычного на 1-2 градуса. При этом синоптики ожидают, что осадки в эти месяцы будут выше нормы на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz.

На основе анализа осеннего увлажнения почвы, выпавших осадков за холодный период, глубины промерзания почвы и состояния ледовых покровов, были определены паводко-опасные регионы весной:

  • Регионы с низким риском: Павлодарская, Туркестанская, Мангыстауская и Кызылординская области.
  • Регионы с повышенным риском: Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.
  • Регионы со средним риском: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Особое внимание стоит уделить горным регионам: при повышении температуры и сильных осадках в виде дождя в марте возможен прохождение высоких тало-дождевых паводков, что может создать дополнительную опасность для местных жителей и инфраструктуры.

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