Паводки лишили павлодарцев выступлений звёзд на летних концертах

Новый сезон летних концертов на сцене Ertis Promenade пройдёт в основном с участием артистов из Павлодарской области. Из бюджета чиновники решили убрать затраты на звёзд казахстанской эстрады. Причиной стала экономия денег из паводков, которые коснулись многих регионов страны. Старт восьмого сезона концертов запланирован уже на 1 июня, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Концерты на сцене Ertis Promenade, расположенной на берегу Иртыша, стали визитной карточкой Павлодара в летний период. За восемь сезонов на площадку выходили самые известные казахстанские артисты, некоторые по несколько раз. Похвастаться организаторы могут и привлечением звёзд из СНГ и даже Dr.Alban и In-Grid.

Сейчас организаторы готовятся к старту нового сезона и уже анонсировали, чем будут удивлять народ в ближайшие три месяца. Вечера бардовской песни, КВН, полюбившиеся многим тематические дискотеки, никуда не денутся.

"В течение лета у нас будут представлены артисты павлодарского региона, из районов. Будут организованы концерты областной филармонии, центра "Шанырак", городского Дворца культуры. По воскресеньям будут демонстрироваться кинофильмы. Помимо этого, по воскресеньям будут танцевальные мастер-классы. В июне запланированы мероприятия: к 95-летию областной газеты "Сарыарқа Самалы", концерт нашего джазового оркестра, выступление вокального ансамбля "Ретро", концерт памяти Юрия Шатунова, концерт симфонического оркестра, посвященный произведениям и кинофильмам Шакена Айманова", - сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.

Ожидать выступлений именитых артистов павлодарцам не стоит, по крайней мере, на не праздничных вечерних мероприятиях. Чиновники приняли решение бюджет на летние развлечения значительно урезать, большая часть экономии коснулась как раз гонораров звёзд казахстанской эстрады.

"У нас было подтопление в регионах, и на уровне республики принято решение о том, что все финансовые средства необходимо направить во благо жителей. На восстановление домов, возмещение ущерба, принесённого людям. Бюджет, направленный на развлекательные мероприятия, поэтому корректируется", - пояснила Светлана Гладышева.

Ценники у казахстанских звёзд в среднем варьируются в пределах трёх миллионов тенге за выступление, но могут быть и выше. В акимате Павлодара отмечают, что увидеть на сцене Ertis Promenade известных личностей предстоящим летом все же удастся за счёт спонсоров. Есть несколько предложений, и пока ведутся переговоры.

Чиновники призывают предпринимателей, желающих пустить несколько миллионов на такой подарок павлодарцам, обращаться в акимат. Правда, каждого артиста обязательно нужно будет согласовывать через министерство культуры, особенно это касается музыкантов, выступающих за пределами Казахстана.

На открытии восьмого сезона презентуют гимн Ertis Promenade. Посвящен он будет судьбам и людям, которых объединила концертная площадка.

"На протяжении всего периода у нас было несколько предложений руки и сердца. Ерке Есмахан познакомилась с RaiM здесь, и практически на этой сцене сложилась их семья. Ertis Promenade стал такой очень хорошей точкой, где сходятся люди. Даже внутри наших коллективов есть люди, для которых Promenade стал местом знакомства", - рассказала замакима Павлодара Светлана Гладышева.

Автором гимна выступил казахстанский композитор Галымбек Исмбергенов. Песня будет исполняться на двух языках: казахском и русском.