Противопаводковые мероприятия продолжаются на паводкоопасных участках с целью минимизации рисков подтоплений и обеспечения безопасности населения, передаёт BaigeNews.kz.

На автомобильных дорогах остаются на контроле 2 перелива в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Без транспортного сообщения остается 1 населённый пункт, это село Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области, где обеспечена переправа жителей и проводятся работы по восстановлению подъездной дороги к селу.

В настоящее время под наблюдением находятся три региона: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и область Абай.

В Восточно-Казахстанской области ведется круглосуточный мониторинг за паводковой ситуацией. На данный момент, в области 38% территории покрыто снегом. В связи с увеличением температуры воздуха есть вероятность наполнения малых рек. На паводкоопасных участках, ведутся регулярные замеры уровня воды.

В Северо-Казахстанской области проводится мониторинг за реками, обстановка стабильная. В поселке Заречное продолжаются противопаводковые мероприятия по укладе мешкотары и укреплению защитных валов.

В области Абай гидрологическая обстановка на реках стабильная, реки полностью вскрыты, мониторинг за ними продолжается. Снеготаяние на равнинной территории и ледоходы на реках завершились, снег наблюдается лишь на горных хребтах Тарбагатая.