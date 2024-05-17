Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 61 155 человек, передаёт BaigeNews.

В эвакопунктах остаются 5 443 человек.

"Отведена и откачана вода из 11 317 жилых домов и 3 573 дворовых территорий. Откачано более 21,6 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,9 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - говорится в сообщении МЧС.