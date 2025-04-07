В селе Старый Колутон Астраханского района продолжаются напряжённые спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz. Вследствие разлива реки село оказалось полностью изолировано от внешнего мира, и транспортное сообщение оказалось перекрытым. МЧС, не теряя времени, с помощью моторных лодок за прошедшие сутки эвакуировало 21 человека, среди которых были и беременные женщины.

Ситуацию лично проконтролировал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов. Спасатели не только занимаются эвакуацией людей, но и принимают меры для предотвращения дальнейших подтоплений: уже уложено более 1000 мешков с инертными материалами, откачано 300 кубометров воды.

Кроме того, были эвакуированы 21 корова и около 100 овец, которых перевели в безопасную зону. В ликвидации последствий участвуют около 70 человек, включая специалистов МЧС, местных вл

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