После проливных дождей в районе Алтай реки Бухтарма и Поганка не удержались в русле - вода вышла на улицы, затопив жилые и нежилые дворы, передаёт BaigeNews.kz.

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов лично проверил пострадавшие территории. Так, в посёлке Зубовск, где вода из реки Поганка вышла на придомовые территории из-за подъёма грунтовых вод и ослабления дамбы, спасатели сработали быстро и слаженно. Подтоплено 13 дворов, но жилые дома удалось уберечь от стихии - эвакуация не понадобилась.

Работы на месте продолжаются круглосуточно. Для укрепления дамб доставлены почти тысяча тонн скального грунта, уложены тысячи мешков с песком, а на наиболее уязвимые участки нанесена полиэтиленовая плёнка. Контроль с воздуха ведут беспилотники.

На данный момент уровень воды в реке Бухтарма, поднявшийся выше критической отметки из-за обильных осадков, пошёл на спад. За сутки вода ушла на 73 сантиметра, и, по последним данным, угрозы подтопления жилых домов больше нет.

"Сейчас главное - не расслабляться. Мы должны исключить повторную угрозу", - заявил Сактаганов. Оперативный штаб остаётся на месте, паводковая ситуация под постоянным наблюдением.

Хотя пик стихии, похоже, позади, власти просят жителей сохранять осторожность и следить за официальной информацией.

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