Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил Буландынский район, где провел осмотр состояния Прохоро-колоколовской плотины, передаёт BaigeNews.kz.

Плотина функционирует в штатном режиме, однако в целях предотвращения возможного перелива в село Байсуат, глава региона поручил расширить обводной канал. Для этого задействовано 7 КамАЗов и 2 погрузчика.

К счастью, в сёлах Вознесенка и Журавлевка нет угрозы подтоплений. Талая вода с полей проходит через естественные русла рек Боксук, Кайракты и Мат, не создавая опасности для населения.

Аким также побывал в селе Иванковка, где был зафиксирован сбор воды на улице, которая не используется для проживания. Семьи были оперативно переселены в безопасные районы, где для них были построены новые дома в рамках ликвидации последствий паводка.

В Журавлевке Марат Ахметжанов провел оперативное совещание с акимами Буландынского и Астраханского районов. В ходе совещания были обсуждены текущие проблемы, в частности, ситуация с водами на реке Боксук, где наблюдается ледостав и продолжаются взрывные работы.

В Макинске, из-за сильных осадков в виде дождя и снега, произошел перелив воды из арыков, но ситуация стабилизируется. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод, а также установке мешкотары с инертным материалом для предотвращения подтоплений.

Для эффективного проведения противопаводковых мероприятий в Буландынском районе задействованы 85 человек, 28 единиц техники, 34 мотопомпы и 1 плавсредство. Работы продолжаются в полном объеме, чтобы обеспечить безопасность жителей и минимизировать ущерб от паводков.

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