Паводки в Казахстане: акимы доложили президенту о ситуации в регионах
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Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.
"Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.
По поручению Президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены Правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб. Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд", - говорится в сообщении.
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