Паводки в Казахстане: акимы доложили президенту о ситуации в регионах

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.