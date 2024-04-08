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Паводки в Казахстане: акимы доложили президенту о ситуации в регионах

Сегодня, 09:40
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: baigenews.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.

"Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

По поручению Президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены Правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб. Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд", - говорится в сообщении.

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