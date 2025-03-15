Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утром 15 марта вылетел из Франции в Дубай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Agence France-Presse.

По информации агентства, судья разрешил Дурову покинуть страну лишь "на несколько недель".

Павел Дуров, обладающий гражданством России, Франции, Сент-Китса и Невиса, а также Объединённых Арабских Эмиратов, был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Французские власти обвиняют его в недостаточной модерации Telegram и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. Следствие считает, что это могло способствовать таким преступлениям, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.

Через несколько дней после задержания предпринимателя отпустили под залог в 5 миллионов евро при условии обязательной явки в полицию дважды в неделю. Выезд за пределы Франции был запрещён.

Во время судебного заседания 6 декабря 2024 года Дуров заверил следователей, что модерация контента в Telegram будет усилена.

"Telegram создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников", — заявил он, уточнив, что ежемесячно удаляется от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушение законов. Он также отметил, что за последние полгода мессенджер передал властям разных стран данные о 10 тысячах пользователей.

Однако французские судьи указали, что несмотря на эти меры, Telegram продолжает активно использоваться в преступных целях.