Павлу Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Спустя это время закончится первоначальный период нахождения под стражей, сообщают французские СМИ. После этого его могут освободить либо предъявить обвинение.

Павла Дурова задержали, едва он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолета Дурова его объявили в розыск.

Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram. А сам основатель Павел Дуров отказался сотрудничать с правоохранителями, предоставлять доступ к зашифрованной переписке, а значит, был соучастником.

В министерстве иностранных дел России сообщили: российское посольство во Франции уже работает по ситуации.

"Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях получения информации о задержаниях отдельных представителей российских граждан, сразу же включалось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциях нет необходимости", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По всему миру требуют отпустить Дурова: публикуют сообщения с поддержкой и атакуют комментариями посты президента Макрона. На российских маркетплейсах уже появились в продаже футболки с хэштегами "свободу Дурову"

По поводу ареста Дурова иронично высказался и миллиардер Илон Маск. Журналисты, кстати, думают: он следующий, за кем придут силовики.

"В 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем", – заявил Маск.

Американский журналист Такер Карлсон заявил: Павла Дурова арестовали за отказ подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведки. А власти хотели Telegram. Ранее Дуров рассказывал в интервью о том, что на него постоянно давят американские спецслужбы. И ему приходится быть острожным.

"На наших плечах действительно много ответственности. И я бы не сказал, что мы – параноики, но мы должны сохранять чувство осмотрительности. Знаете, не быть слишком доступными, не путешествовать по всяким странным местам. Я не езжу ни в какие большие сверхдержавы, страны типа Китая, или России, или США", – рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

Павел Дуров родился в Ленинграде. В 2001 году с отличием окончил Академическую гимназию, в 2006 году – филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Тогда же вместе с братом создал социальную сеть "ВКонтакте". Офис располагался в "Доме Зингера". Жителям Санкт-Петербурга бизнесмен запомнился эпатажными поступками: разбрасывал пятитысячные купюры из окон здания.

В 2014-ом он уехал из России. Примерно тогда же запустил мессенджер Telegram. С 2017 года Дуров жил и работал в Дубае. В 2021-м получил гражданство Арабских Эмиратов, еще через несколько месяцев – и Франции. Теперь он не подлежит обмену или экстрадиции. Скоро Павел предстанет перед французским судом. И уже поздно будет жалеть, что некоторое время назад он не планировал возвращаться в Россию.