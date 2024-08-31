Павлодарцы в День Конституции попали в Книгу рекордов Гиннесса

Воспитанники музыкальных школ Павлодара попали в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв на музыкальном инструменте с использованием древней национальной игрушки ортеке. Тот факт, что юным талантам удалось собрать сотню ортеке в одном месте, и стал поводов для рекорда, передаёт BaigeNews.kz.

Ортеке – "танцующий козлик", шутливый развлекательный жанр, объединяющий в себе игру на домбре и танец деревянного животного, включён в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Участниками музыкальной программы в Павлодаре стали воспитанники местных школ. Дети сыграли попурри из известных казахских кюев. Юные музыканты признаются, что для них стало честью прославить Павлодар и попасть в книгу рекордов Гиннесса.

"Мы играли в честь дня Конституции попурри. При этом мы использовали ортеке. Эти деревянные игрушки мы привязали леской к домбре и играли. Таким образом ортеке скакали, создавая ритм", — рассказал Раушан Ешкен.

К слову, по информации управления культуры, переговоры по поводу рекорда вели еще с мая. Планировали установить его ко Дню домбры, однако у представителей Книги рекордов Гиннесса не получалось в этот день приехать в Павлодар. В итоге акцию перенесли на конец лета.

"Ортеке — это такая древняя игра для детей, никогда ранее эти деревянные фигурки не собирали 100 штук в одном месте. Это первый раз в Казахстане, город Павлодар так решил и поставил такой рекорд. В этом и уникальность. До этого ортеке собирали по пять, 10 штук, но 100 штук не собиралось", — объяснил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Медет Тауаскан.

Стоит отметить, перед павлодарцами выступали дети в возрасте от 8 до 14 лет. Также перед сценой появились всадники на скакунах, которые собрали воду из родника озера Торайгыр, чтобы доставить ее в Астану. Это действие стало частью ритуала предстоящих Всемирных игр кочевников.

Фото: Артём Викторов