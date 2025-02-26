В Павлодаре установлены почти 130 специальных контейнеров, куда жители могут выбросить отслужившие люминесцентные лампы, старые градусники и батарейки. Однако горожане пользуются ими неохотно и постоянно ломают. Часть павлодарцев предпочитает собирать использованные батарейки в коробки и пакеты и хранить дома, потому что не видят, чтобы контейнеры реально обслуживались. Как же на самом деле обстоят дела с вывозом и утилизацией ртутьсодержащих отходов в Павлодаре и других городах Казахстана, и сколько это стоит, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В конце 2017 года в Павлодарской области установили 200 оранжевых контейнеров для опасных отходов с содержанием ртути. Каждый такой ящик стоил 173 тысячи тенге. Деньги были спонсорскими. Затем на протяжении нескольких лет контейнеры в Павлодаре толком не обслуживали, только восстанавливали покореженные.

В 2019 году металлические ящики передали на баланс подведомственной отделу ЖКХ организации - "Коммунсервису". Они как раз отвечают за ремонт, но не за вывоз и утилизацию отходов.

Сегодня ситуация немного иная, чем пару лет назад: фирма, которая должна утилизировать такого рода отходы определена. На утилизацию опасных ламп и батареек в 2025 году выделено 5 миллионов тенге.

"Ртутьсодержащие контейнеры в количестве 127 штук размещены во дворах многоэтажных жилых домов областного центра. Они закреплены на балансе коммунального государственного учреждения "Коммунсервис". Ремонт и покраску контейнеров осуществляет балансодержатель. Вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп и химических источников питания в 2025 году проводит ТОО "ЭлектроТрансРеелто" - победитель конкурса государственных закупок. На 2025 год для проведения утилизационных мероприятий выделено 5,15 миллиона тенге. В 2024 году выделялось 3,13 миллиона тенге, - сообщили в КГУ "Коммунсервис".

Фото: Александра Григорьева.

Фирма, выигравшая конкурс на утилизацию, должна вывозить опасные отходы из оранжевых контейнеров не реже двух раз в месяц и по мере заполнения. Помимо Павлодара, компания обслуживает еще несколько городов. Предприниматель уверяет, что со своей стороны соблюдает все обязанности. Опасные отходы, которые жители оставляют в оранжевых контейнерах, они утилизируют сами – на заводе в Экибастузе.

Бизнес на лампочках

"У нас свой завод по утилизации опасных отходов. Обслуживаем 5 городов: Костанай, Рудный, Петропавловск, Экибастуз, Павлодар. Еще подключаем Аксу. И именно в Павлодаре чаще всего вандалы ломают контейнеры, тут они в самом плохом состоянии. Подведомственный отделу ЖКХ "Коммунсервис" пытается их чинить", - рассказал руководитель "ЭлектроТрансРеелто" Владимир Колесников.

По словам предпринимателя, после утилизации ламп ртуть повторно отправляют на производство, а стекло и металл используются как вторсырье.

"Ртуть, которую мы извлекаем из этих отходов, безвозмездно передаем на завод-изготовитель в Астане, где выпускают такие лампы. Цоколи – это металлолом, стекло дробится, получается мелкая крошка, которая может использоваться при изготовлении пескоблоков и брусчатки. Это все безопасно, потому что мы используем термически-вакуумный метод утилизации", - заверил предприниматель.

С батарейками, которые собрали из спецконтейнеров в Павлодаре, все сложнее. Как оказалось, их не утилизируют, а просто складируют годами.

"Батарейки мы пока размещаем у себя на складе, потому что в Казахстане их толком не утилизируют. Есть новый завод в Алматинской области по литиевым батареям, но пока нам не удалось с ними связаться и договориться. Поэтому просто складируем батарейки в деревянных ящиках, чтобы на них не попадал солнечный свет и не было контакта с водой. А если самим закупать оборудование по переработке, оно оправдает себя только лет через 20. Это очень дорогое европейское оборудование", - говорит Владимир Колесников.

Фото:Александра Григорьева.

Предприниматель уверяет, что претензии горожан не обоснованы: если они не замечают, как обслуживают ящики, не значит, что этого не происходит. Со слов предпринимателя, два раза в месяц производят объезд, вынимают опасные отходы, каждую лампу вписывают в отчет. Также если контейнер заполнился, об этом им сообщат коммунальщики.

"Есть проблемы с госучреждениями: те же школы и садики обязаны сдавать ртутьсодержащие отходы, заключать договоры. На деле происходит как? Заключают договор на 10 лампочек, а остальное оставляют в оранжевых контейнерах, тем самым нарушая законодательство. Потому что бюджет выделяет деньги на сбор опасных отходов у населения, а не у предприятий. Получается, деньги используются не по назначению. Был случай с одной из павлодарских школ: они просто собрали лампы и бросили рядом с контейнером, просто вывалили на землю. Еще бывает, что такие отходы скрывают. Я отправил нашего представителя в одну из районных школ области, чтобы он зашел к директору. Ему сказали: опасных отходов нет. А охранник на входе говорил, что под лестницей все ящики завалены лампами", - возмущается предприниматель.

Вред опасных отходов – мнение эколога

И батарейки, и люминесцентные лампы, попав на свалку, наносят вред экосистеме. Они отравляют почву, попадают в грунтовые воды, что в конечном счете может сказываться на здоровье людей.

"На батарейках и таких лампах есть значок с перечеркнутой урной. Он говорит о том, что выбрасывать их в обычный мусорный бак нельзя. К сожалению, огромное количество опасных отходов все равно попадает на полигон. Научно доказано, что даже одна батарейка загрязняет более 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Соли тяжелых металлов также просачиваются в грунтовые воды, а потом попадают в водоемы. А представьте, сколько батареек павлодарцы выбрасывают каждый день?", - говорит эколог Мария Поух.

Эксперт отмечает, что возможностей цивилизованно избавиться от опасных отходов у горожан не так много.

"Когда-то мы пытались как общественная организация заниматься этим вопросом: устанавливали контейнеры для батареек в университетах и колледжах, собрали не очень много. А в пункт приема в промзоне тем более никто две батарейки из дома не повезет. К тому же, дозвониться туда лично я не смогла. Думаю, было бы хорошо, если в магазинах, где продают батарейки, их потом и принимали бы. А после компании, занимающиеся утилизацией, забирали их оттуда. К сожалению, у нас такой практики нет", - поделилась мнением эколог.

Что касается спецконтейнеров, установленных по всему городу, Марина Поух говорит, что сначала туда приносили и лампы, и батарейки. Но постепенно их становилось все меньше. За те годы, когда контейнеры толком не обслуживались, доверие к ним снизилось. Сама Марина Поух предпочитает пока собирать батарейки дома, чтобы при возможности сдать их на переработку.

"Первое время, когда только поставили оранжевые баки, люди туда выбрасывали и батарейки, и люминесцентные лампы. И это хорошая инициатива: просто и доступно. Но, к сожалению, контейнеры стали ломать, поджигать, бросать туда бумагу и полиэтиленовые пакеты. Я живу в Усольском микрорайоне, и вижу, что со временем, люди видя состояние контейнеров и как отходы накапливаются, почти перестали приносить туда лампочки и батарейки. В нашем дворе я этого не вижу, не замечаю, и чтобы производился сбор (из контейнеров)", - поделилась сомнениями эколог.

Проблемы Костаная

Один из городов, которые тоже обслуживает "ЭлектроТрансРеелто" - Костанай. Отходы оттуда тоже утилизировались в Экибастузе. По крайней мере, в прошлом году.

Всего неделю назад СМИ заполонили сообщения, о том, что оранжевые спецконтейнеры в Костанае переполнены, второй месяц опасные отходы не вывозятся. Как позже пояснили в отделе ЖКХ, проблема была в том, что конкурс на определение подрядчика на 2025 год завершился совсем недавно.

"Рабочих" контейнеров у нас всего штук 10, а не 50. Может, оттуда и вывозили отходы, но даже адресов вам не назову. Все остальные контейнеры сильно повреждены, туда бросают обыкновенный мусор. Контейнеры нужно капитально ремонтировать, а деньги выделяются только на текущий ремонт. Сейчас готовимся к заседанию экологического совета (как НПО), чтобы сумму увеличили и все контейнеры отремонтировали. Это будет в апреле, - говорит биолог и экоактивист Наурызбек Бирмагамбетов.

Сейчас костанайцы могут попробовать оставить батарейки в уцелевших спецконтейнерах или их сдать экоактивистам, которые передадут опасные отходы на утилизацию. За прошлый год они собрали 300 килограммов батареек, за январь 2025 года – еще 100 килограммов. В этом проекте активно участвуют городские школы. А вот что касается ртутьсодержащих ламп, их эковолонтеры не собирают.

Оранжевые ящики в Астане

Как организован сбор отходов в других регионах Казахстана, рассказали местные экологи и экоактивисты. Лучше всего дела обстоят в городах-миллионниках - Алматы и в Астане. А вот третий город республиканского значения – Шымкент – неожиданно оказался в антилидерах.

У астанчан есть несколько вариантов, как цивилизованно избавиться от опасных отходов. Самый доступный – оранжевые контейнеры: точно такие же, как в других городах. Таких контейнеров в столице установлено более 600. Причем отходы должны вывозить ежедневно.

"Контейнеры находятся на балансе акимата города Астаны. Обслуживающей компанией является специализированное предприятие ТОО "НТП Kazecotech", определенное на конкурсной основе в соответствии с законодательством. Обслуживание контейнеров проводится ежедневно. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов осуществляется на территории предприятия ТОО "НТП Kazecotech", находящегося в специальной экономической зоне "Астана - жана кала", - прокомментировали в управлении охраны окружающей среды и природопользования города Астаны.

Как сообщили в ведомстве, в 2024 году на обслуживание контейнеров для сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп выделили 101 миллион тенге. Всю сумму направили на техническое обслуживание, вывоз и утилизацию опасных отходов, а также на обеспечение безопасности их хранения и транспортировки. На 2025 год планируется выделить такую же сумму – 101 миллион.

"Для населения установлены оранжевые контейнеры для опасных отходов. Туда можно сдать люминесцентные лампы, которые как раз содержат ртуть, батарейки и обычные светодиодные лампочки. Используют ли люди оранжевые спецконтейнеры? Да, используют. С каждым годом количество жителей, сортирующих отходы, растет, но от всего населения города это лишь небольшой процент, - говорит Мариям Касымова, амбассадор министерства экологии и природных ресурсов и экоактивистка. - К сожалению, из-за вандализма количество контейнеров с каждым годом сокращается. Поэтому так важно экопросвещение: чтобы люди относились соответствующе к спецконтейнерам, не бросали туда обычный мусор, не вскрывали, потому что ничего ценного там нет.

В целом же, в столице эта система неплохо налажена. Контейнеры используют, отходы вывозят, сами баки ремонтируют.

Еще одна возможность для астанчан сдать опасные отходы – "Дармарка". Это площадка, куда можно принести пластик, опасные отходы, вещи, которым можно дать вторую жизнь. И это удобнее, чем отвозить разные виды отходов в разные пункты приема. Организаторы акции стараются налаживать контакты с переработчиками.

"С каждым годом участников становится все больше и больше. Они приносят огромное количество отходов, в том числе - опасных. Есть те, кто приезжает на "Дармарку" из других городов. Несколько человек приезжают у нам на поезде или такси, привозят вторсырье, сдают, потому что в их городах такой инфраструктуры нет", - отмечает экотренер из Астаны Дария Гылымжанкызы.

Шымкент в антилидерах

В городе-миллионнике на сегодняшний день отсутствует система, позволяющая жителям цивилизованно утилизировать опасные отходы. При попытках выяснить, где можно сдать их на переработку, оказывается, что все компании, занимающиеся их приемом, работают только с юридическими лицами. И если в других крупных городах установлены спецконтейнеры для опасных отходов, в Шымкенте оранжевых ящиков нет.

При этом сдать отработавшие свое ртутьсодержащие лампы можно обратно продавцам. Лампы примут, однако процесс их утилизации остается неясным.

"У нас нет абсолютно никаких условий. Когда я специально, обзвонила компании, занимающиеся приемом опасных отходов, они все сказали, что работают только с юридическими лицами. Единственное, продавцы ртутных ламп говорят, что можно приносить им. Мы в основном покупаем на базаре, туда и относим. А вот как дальше происходит процесс утилизации, не знаю. Кроме того, года 3-4 назад в "Технодоме" установили бак для батареек, мы ему обрадовались, но потом он исчез. Считаю, что среди крупных городов Казахстана у нас ситуация самая плачевная, - говорит экоактивистка из Шымкента Айсулу Кунанабаева.

Как рассказала Айсулу, больше двух лет назад в третий мегаполис страны прибыл Сериккали Брекешев – на тот момент министр экологии. Горожанам пообещали: вопрос с переработкой мусора будет решаться. Зашла речь и про спецконтейнеры для ртутьсодержащих отходов.

"В ноябре 2022 года приезжал один из министров экологии. На встрече прозвучало заявление, что буквально в следующем году у нас появятся ящики для ртутьсодержащих отходов. В начале 2023 года и несколько раз после этого я обращалась в департамент экологии, но дальше обещаний не пошло", - говорит экоактивистка.

Айсулу Кунанабаева уверена, проблему нужно решать уже сейчас. Такому большому городу как Шымкент нужны спецконтейнеры. Чтобы для населения они были в шаговой доступности.

"Я не люблю эти разговоры про то, что люди не готовы. Люди никогда не будут готовы на все 100%. Нужно создать условия и ввести хорошую агитацию" – уверена наша собеседница.

Но есть и другая проблема. Хотя предприниматели должны передавать опасные отходы на утилизацию по договору, иногда и здесь возникают трудности. Договор заключается для галочки, чтобы соблюдался закон. Но реально лампы не забирают. О таких случаях экоактивистам тоже известно.

"Это системная проблема. Ко мне даже обращались компании, которые спрашивали, куда сдать опасные отходы. Я говорю, ну вы же компания, вам нужно заключить договор с предприятием. Они отвечают, что договор заключили, по документам все в порядке, а отходы не вывозят", - с сожалением добавляет Айсулу Кунанабаева.

Ситуация в Алматы

О ситуации в Алматы рассказала Пакизат Сайлаубекова - эколог, исполнительный директор общественного Фонда "Greenup.kz", сооснователь движения "Recycle БІРГЕ". Она уточнила: в южной столице за сутки образуется около 2000 тонн отходов.

И как оказалось, хотя в Алматы куда больше возможностей правильно избавиться от батареек и люминесцентных ламп, и здесь есть свои сложности.

"В Алматы утилизацией ртутьсодержащих отходов занимается компания ТОО "Eco Almaty". Раньше у нас стояли оранжевые контейнеры, где были отдельные отсеки для люминесцентных ламп, там же внутри собирались батарейки. Но, к сожалению, таких контейнеров уже давно нет. Но, насколько я знаю, они сохранились в других городах Казахстана, например - в Астане. В пунктах приема ртутьсодержащие отходы принимают, но не везде. Принимают в "EcoHub" и "ECO Network" , можно приносить на наши экоакции. Мы собираем и отправляем на утилизацию", - рассказала Пакизат Сайлаубекова.

С батарейками возникла похожая ситуация. В этом году сдать их алматинцам стало немного сложнее.

"Если раньше их можно было сдать в пунктах приема компании "Ecosen", то сейчас батарейки они перестали принимать. Также несколько лет назад в компании "Технодом", устанавливали боксы для батареек. Сейчас этих боксов нет. Что остается? Батарейки принимает "EcoHub", "ECO Network" и мы на наших экоакциях. Важный момент: в прошлом году на территории Алматы открылся завод, который перерабатывает батарейки и литий-ионные аккумуляторы. Мы батарейки, собранные на наших экоакциях, передаем им", - отмечает Пакизат Сайлаубекова.

Раньше батарейки в основном заливали бетоном, чтобы не допустить контакта с почвой и влагой.

"Раз запустился завод, появилась большая надежда, что и другие города Казахстана, смогут наладить логистику и сдавать батарейки на утилизацию. Потому что до прошлого года в Казахстане батарейки не перерабатывали, их в основном просто собирали и заливали бетоном, чтобы остановить процесс окисления. Еще раньше была программа, когда батарейки отправляли на переработку в Россию, но этого давно уже не происходит", - уточнила эколог.

Казахстанцам в регионах, где сложно сдать опасные отходы на утилизацию, эколог советует поискать в своем городе пункты приема, собирать использованные батарейки в сухом и закрытом контейнере. Удобнее всего - в пятилитровой пластиковой бутылке с плотно закрытой крышкой. Это замедлит процесс окисления и разложения. Также можно перейти на аккумуляторы, которые перезаряжаются.

Как отмечает эколог, сейчас людей, которых волнуют проблемы экологии, становится больше. На их последней акции за 4 часа было собрано 5 тонн отходов, пришло 3000 человек.

В Казахстане, несмотря на наличие заводов по переработке -которых немного, инфраструктура для сбора и утилизации опасных отходов остается на низком уровне. Она буквально не успевает за требованиями времени. При этом в городах, где уже установлены контейнеры для сбора люминесцентных ламп, градусников и батареек, многие жители продолжают выбрасывать опасные материалы в обычные мусорные баки. Спецконтейнеры ломают и поджигают.

Проблема есть, хотя ситуация и лучше, чем была лет 10 назад. При этом стоит помнить, что это всего два вида опасных отходов. На свалки также не должны попадать, например, бракованные, просроченные или просто неиспользованные лекарства. Но система их сбора и утилизации тоже толком не налажена.