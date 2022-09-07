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pixabay.com Сегодня, 04:38
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Фото: pixabay.com

Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами

Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Игры в боулинг и шашки, где фигурами будут арбузы, устроят на фестивале 10 сентября в селе Шарбакты района Аккулы. 

Местные бахчеводы привезут на фестиваль разные сорта арбузов. Гости смогут продегустировать их и купить, поучаствовать в конкурсе на поедание плода. Также посетителям обещают угощения и плов. На фестивале устроят концерт, состязания по национальным видам спорта – байге и борьбе.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области, желающих могут бесплатно довезти до фестиваля. Выезд – в 9:00 от Дома дружбы в Павлодаре. Но нужно оставить заявк по номерам телефона: 8-705-162-00-44, 8-705-343-63-15.

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#фестиваль #Павлодар
Сегодня, 04:38
46
Журналист

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