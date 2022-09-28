Павлодарцы обеспокоены подорожанием яиц

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Мясо курицы подорожало в Казахстане с начала года на 30%. Эксперты называют разные причины: от отсутствия необходимой инфраструктуры и нехватки племенного поголовья до повышения цен на корма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

В Павлодаре жители заметили скачок цен и на другой социально значимый продукт.

Сейчас средний ценник на куриное яйцо в городе 420 тенге, меньше или больше зависит от упаковки и категории товара. Павлодарцы обеспокоены, что стоимость будет только расти. Всему виной подорожавшие на 50% зерновые и масличные культуры. Их доля в себестоимости продукта составляет 70%.

"Яйца в коробках и другие категории не являются социально значимыми. Их стоимость варьируется от 450 тенге за десяток и переваливает за 500. "СПК "Павлодар" заключило договора с двумя нашими птицефабриками по реализации яиц первой категории по оборотной схеме", — сообщил Талгат Дугалов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

В социальных магазинах яйцо первой категории стоит 326 тенге за десяток. Это благодаря меморандуму. Дело в том, что именно этот вид товара входит в перечень социально значимых. Фабрика получает льготные займы в обмен.