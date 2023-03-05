Павлодарцы будут отмечать Наурыз 10 дней

Фото: pavlodarnews.kz/Валерий Бугаев

Жители Павлодарской области традиционный Новый год по восточному календарю планируют отмечать с особым размахом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Медета Тауаскана, Наурыз для павлодарцев начнется уже 14 марта. В этот день в регионе отметят "Көрісу күні" — древний тюркский праздник: люди спешат увидеться с близкими, пожелать друг другу счастливого Нового года. Черту празднования Наурыза 23 марта подведет "Жоралғы күні" — праздник народных обычаев.

"21-23 марта в городах, районах и сёлах области на площадях будут установлены юрты, организованы культурные и спортивные мероприятия. Всего по области установят более 190 юрт", — сообщил Медет Тауаскан.

В Павлодаре расположат 30 юрт в 21 локации: в микрорайонах и пригородных селах.

По словам руководителя горотдела культуры и развития языков Айгуль Нургамисовой, главной ареной празднования станут нижняя набережная и сцена Ertis Promenade. Там установят 10 тематических юрт. На главной сцене выступят звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Нурболат Абдуллин, а также артисты областной филармонии имени Исы Байзакова и творческие коллективы города.

По традиции будут раздавать бесплатно плов, баурсаки и сладости.

Праздничные мероприятия пройдут 22 марта с 11:00 до 14:00. В этот день, по прогнозам синоптиков, в Павлодаре ожидается пять градусов ниже нуля, без осадков.

Как рассказал на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления информации и общественного развития Балтабай Каппасов, во время празднования Наурыза в населённых пунктах области пройдут сельхозярмарки, в Аккулы — мастер-класс по приготовлению национальных блюд, в Железинке – по установке юрт. В Экибастузе планируют этно-фэшн-показ.